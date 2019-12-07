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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Atila da ayrıldı 331 milyon

Atila da ayrıldı borç 331 milyon

'da Adebayor, Ntep ve Tavares'ten sonra 27 yaşındaki da kontratını tek taraflı feshedip takımdan ayrıldı. Öte yandan , bugün yapılacak öncesinde, sarı-kırmızılıların toplam borcunun 331 milyon TL olduğunu açıkladı.

'da Adebayor, Ntep ve Tavares'ten sonra 27 yaşındaki da kontratını tek taraflı feshedip takımdan ayrıldı. Öte yandan , bugün yapılacak öncesinde, sarı-kırmızılıların toplam borcunun 331 milyon TL olduğunu açıkladı.
  1. 7.12.2019
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