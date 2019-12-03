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03 Aralık 2019, Salı
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Kayserispor mesaisine başladı

Kayserispor Türkiye Kupası mesaisine başladı

'in 13'üncü haftasında deplasmanda 'a 4-1 mağlup olan , Ziraat 'nda FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde 7 puanla son sırada yer alan ve 13'üncü haftanın kapanış maçında 'a 4-1'lik sonuçla mağlup olan gözünü kupaya çevirdi.

Kulüp tesislerinde perşembe günü FK ile oynayacakları 5'inci tur ilk maçına hazırlanan sarı kırmızılılarda Beşiktaş maçına ilk 11'de çıkan isimler yenileme antrenmanı yaptılar.

Diğer futbolcular ve U19 takımından A takım antrenmanına dahil edilen futbolcular ise teknik direktör yönetiminde kondisyon ve yarı saha çift kale maç oynadı.

  1. 03.12.2019
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