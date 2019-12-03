Kayserispor Türkiye Kupası mesaisine başladı
Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligde 7 puanla son sırada yer alan ve 13'üncü haftanın kapanış maçında Beşiktaş'a 4-1'lik sonuçla mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor gözünü kupaya çevirdi.
Kulüp tesislerinde perşembe günü Manisa FK ile oynayacakları Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçına hazırlanan sarı kırmızılılarda Beşiktaş maçına ilk 11'de çıkan isimler yenileme antrenmanı yaptılar.
Diğer futbolcular ve U19 takımından A takım antrenmanına dahil edilen futbolcular ise teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kondisyon ve yarı saha çift kale maç oynadı.
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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