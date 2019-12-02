Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan futbolcularına Beşiktaş motivasyonu
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 13'üncü hafta kapanış maçında bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçtan puan ya da puanlarla ayrılarak kötü gidişe 'dur' demek istediklerini söyledi.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu sezon tek galibiyetlerini Fenerbahçe'ye karşı aldıklarını belirterek, şunları dile getirdi:
"Bu sene tek galibiyetimizi Fenerbahçe'ye karşı almıştık. Futbolcularımıza da şunu söyledim; 'Siz İstanbul takımlarını yenmeyi seven bir takımsınız.' Bizim puana çok ihtiyacımız var. Tabi futbol 90 dakika. Bazen siz iyi oynuyorsunuz karşı takım kazanıyor, bazen de karşı taraf iyi oynuyor ama bir şansla gol buluyorsunuz. Bizim takımımızın da çok puana ihtiyacı olduğu için, canı gönülden puan almayı çok istiyorum. Ancak futbol bu, iyi ya da şanslı olan kazanıyor. Şu an bütün enerjimi pozitif olarak puan almaya odaklıyorum. İki takıma da başarılar diliyorum."
- 02.12.2019
- Güncelleme: 02.12.2019 13:27
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