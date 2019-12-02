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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Başkanı Gözbaşı'dan futbolcularına motivasyonu

Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan futbolcularına Beşiktaş motivasyonu

İstikbal Mobilya Başkanı Berna Gözbaşı, 'in 13'üncü hafta kapanış maçında bu akşam ile deplasmanda oynayacakları maçtan puan ya da puanlarla ayrılarak kötü gidişe 'dur' demek istediklerini söyledi.

Başkanı Berna Gözbaşı, bu sezon tek galibiyetlerini 'ye karşı aldıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu sene tek galibiyetimizi Fenerbahçe'ye karşı almıştık. Futbolcularımıza da şunu söyledim; 'Siz takımlarını yenmeyi seven bir takımsınız.' Bizim puana çok ihtiyacımız var. Tabi 90 dakika. Bazen siz iyi oynuyorsunuz karşı takım kazanıyor, bazen de karşı taraf iyi oynuyor ama bir şansla gol buluyorsunuz. Bizim takımımızın da çok puana ihtiyacı olduğu için, canı gönülden puan almayı çok istiyorum. Ancak futbol bu, iyi ya da şanslı olan kazanıyor. Şu an bütün enerjimi pozitif olarak puan almaya odaklıyorum. İki takıma da başarılar diliyorum."

  1. 02.12.2019
  2. Güncelleme: 02.12.2019 13:27
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