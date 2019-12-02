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02 Aralık 2019, Pazartesi
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: Erken karar almakta fayda var

Berna Gözbaşı: Erken karar almakta fayda var

'in 13. haftasında 'a 4-1 mağlup olan 'da başkan , “Daha çok şeyi gözden geçirmem gerekiyor. Geçiriyordum fakat kongre sürecini bekliyordum. Daha erken kararlar almak daha faydalı olacak" dedi.

'in 13'üncü haftasında deplasmanda 'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya 'da başkan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Gözbaşı, "Öncelikle üzgünüm, yine mağlubuz. Ama geçen haftalara göre biraz daha mücadeleci bir oyun vardı. Bir tane golde sanki biraz hata var gibiydi ama ben hakemlerle ilgili konuşmuyorum. 7 puanda kaldık ama ümitliyiz, mücadele edeceğiz. İnşallah devre arasında iyi transferler yapıp, bu kötü başlangıcın iyi bitmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"GELECEK HAFTALAR İÇİN UMUTLUYUZ"

Mücadelenin ikinci yarısında biraz daha hareketli olduklarını belirten Berna Gözbaşı, "İkinci yarı biraz daha hareketliydik ama Beşiktaş da bugün iyiydi, kabul edelim. Bakalım, biz daha yeni devraldık, gelecek haftalar için umutluyuz" şeklinde konuştu.

Başkan Berna Gözbaşı son olarak takımdan ayrılacak oyuncular hakkında gelen soruya ise "Bu saatten sonra çok şeyi gözden geçirmem gerekiyor. Geçiriyordum ama kongre sürecini bekliyordum. Daha erken kararlar almak daha faydalı olacak" cevabını verdi.

  1. 02.12.2019
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