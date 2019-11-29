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29 Kasım 2019, Cuma
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Müjde verdi

Müjde verdi

’de , müjdesi verdi. Uygun, “Devre arası, bu şerefli ve onurlu formayı hak edecek futbolcu kardeşlerimizi buraya getireceğiz” diye konuştu.

'de , müjdesi verdi. Uygun, "Devre arası, bu şerefli ve onurlu formayı hak edecek futbolcu kardeşlerimizi buraya getireceğiz" diye konuştu.
  1. 29.11.2019
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