Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!

'dan flaş kararı!

Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!

, 'in 13. haftasında ile karşılaşmaya hazırlanırken, flaş bir karar alındı. Kayserispor , 15 yaşındaki 'in Beşiktaş maçına kaptan çıkacağını açıkladı...

, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'ndeki spor yazarları ile bir araya geldi.

Bülent Uygun, 'in Kayserispor'un ile oynayacağı karşılaşmaya kaptan olarak çıkacağını açıkladı. Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Emre Demir çok yetenekli ve her geçen gün üstüne koyarak ilerliyor. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Kısa sürede yıldız oyuncular arasında Emre'nin de adı olacak. 'de gol atan en genç futbolcu olan Emre Demir, Beşiktaş maçında da büyük olasılıkla sahaya takım kaptanı olarak çıkacak."

Kayserispor'un ile oynadığı maçta golle buluşan 15 yaşındaki Emre, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olmuştu.

  1. 29.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN