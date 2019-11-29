Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile karşılaşmaya hazırlanırken, flaş bir karar alındı. Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 15 yaşındaki Emre Demir'in Beşiktaş maçına kaptan çıkacağını açıkladı...
Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'ndeki spor yazarları ile bir araya geldi.
Bülent Uygun, Emre Demir'in Kayserispor'un Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmaya kaptan olarak çıkacağını açıkladı. Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Emre Demir çok yetenekli ve her geçen gün üstüne koyarak ilerliyor. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Kısa sürede yıldız oyuncular arasında Emre'nin de adı olacak. Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu olan Emre Demir, Beşiktaş maçında da büyük olasılıkla sahaya takım kaptanı olarak çıkacak."
Kayserispor'un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta golle buluşan 15 yaşındaki Emre, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olmuştu.
- 29.11.2019
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
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Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
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Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
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