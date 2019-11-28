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28 Kasım 2019, Perşembe
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Kayserispor'a iki idman sahası

İstikbal Mobilya Kulübüne ait uzun süredir kullanılmayan iki yenilendi. Böylelikle sarı-kırmızılı ekibin 4 antrenman sahası oldu.

'nin en önemli tesislerinden birine sahip olan İstikbal mobilya 'un artık 4 antrenman sahası oldu. İstikbal Mobilya Kayserispor'un daha önce kullanmış olduğu ve uzun süredir kullanılmayan 2 yenilendi.

Modern şekilde hazır hale getirilen iki sahası ilerleyen günlerde kullanılmaya başlanacak. Daha önce pek de modern olmayan iki antrenman sahasının drenajı gerçekleştirildi. Alttan ısınma sistemi ile yaz kış antrenmanlarda kullanılacak hale gelen yeni antrenman sahalarında hem A takım, hem Alt yapı takımları çalışmalar yapabilecek.

Yeni idman sahasının kale direkleri ve fileleri de yenileniyor.

  1. 28.11.2019
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