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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Kayserispor'da bayram havası! Ödemeler...

Kayserispor'da bayram havası! Ödemeler...

'un çiçeği burnunda başkanı , sarı kırmızılı takıma bu sezon için 2 milyon TL yaparken, bugün için 6 milyon TL ödeme gerçekleştirdi.

'un ilk kadın başkanı , sarı kırmızılı takıma gerçekleştirdi.

Bu sezon için 2 Milyon TL'ye yakın bir ödeme gerçekleştiren Berna Gözbaşı, bugün için 6 milyon TL ödeme yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik kadrosuna, futbolculara ve kulüp personeline ödeme yaptı. Kulüp Başkanı Gözbaşı, Olağanüstü Genel kurul toplantısı sonrasında yeni bir ödeme planı da çıkardı.

maçı hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdüren sarı kırmızılı futbolcular, gerçekleştirilen ödemeler sonrasında keyifli bir idman geçirdiler.

  1. 27.11.2019
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