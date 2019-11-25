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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Başkanı Gözbaşı: Sezon sonunda başaracağız

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Sezon sonunda başaracağız

İstikbal Mobilya Başkanı , dün Demir Grup Sivasspor maçını 4-1 kaybetmelerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gözbaşı, "Önümüze bakmamız, hep birlikte sabırla çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah sezon sonunda hep birlikte başaracağız" dedi.
İstikbal Mobilya 'un Başkanı , mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, "Kaybedilen 3 puandan ziyade, ortaya konulan kötü futbol moralimizi bozdu. Sorunlar büyük, Kayserispor tarihinin en zor dönemlerinden biri yaşanıyor olabilir ancak bu değerli formanın ne kadar kutsal olduğu bilinmelidir. Henüz göreve geleli birkaç gün oldu" şeklinde konuştu.

Kayserispor takımına başarı kazandırmak için başkanlığı kabul ettiğini kaydeden Gözbaşı, "Bu sorunları çözmek, Kayseri'ye katkı sağlamak için böylesi bir görevi kabul ettim. Çok çalışacağız, hep birlikte çalışacağız. Bu takım; kentin en önemli sosyalleşme kaynağı, en önemli markasıdır. Boş laflarla kaybedecek zamanımız yok. Kayserispor'umuzun maddi ve manevi kayıplarını konuşmak da bu dakikadan sonra anlamsız. Artık önümüze bakmamız, hep birlikte sabırla çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah sezon sonunda hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

  1. 25.11.2019
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