İ.M. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Oynanan oyun moralimizi bozdu" - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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İ.M. Başkanı : Oynanan oyun moralimizi bozdu

İ.M. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Oynanan oyun moralimizi bozdu

Başkanı , sergilenen futboldan üzüntü duyduğunu açıkladı. 'in 12. haftasında sahasında 'a farklı mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yüzler gülmüyor, moraller bozuk.

'un çiçeği burnundaki kadın başkanı da, morallerinin bozuk olduğunu söyledi. Berna Gözbaşı, "Kaybedilen 3 puandan ziyade, ortaya konulan kötü moralimizi bozdu. Sorunlar büyük, Kayserispor tarihinin en zor dönemlerinden biri yaşanıyor olabilir ancak bu değerli formanın ne kadar kutsal olduğu bilinmelidir" dedi.

Başkan Gözbaşı, "Henüz göreve geleli birkaç gün oldu. Bu sorunları çözmek, 'ye katkı sağlamak için böylesi bir görevi kabul ettim. Çok çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu takım; kentin en önemli sosyalleşme kaynağı, en önemli markasıdır. Boş laflarla kaybedecek zamanımız yok. Kayserispor'umuzun maddi ve manevi kayıplarını konuşmak da bu dakikadan sonra anlamsız. Artık önümüze bakmamız, hep birlikte sabırla çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah sezon sonunda hep birlikte başaracağız" açıklaması yaptı.

  1. 25.11.2019
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