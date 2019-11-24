Kayserispor'un konuğu Sivasspor

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Sivasspor, Süper Lig serüveninde 24 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 8 kez, Sivasspor ise 6 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maçlarda 40 gol atarken kalesinde ise 28 gol gördü. Kayserispor, geçen sezon sahasında 2-0 kazanırken deplasmanda da 3-1 kazanan taraf olmuştu.

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan 24 Süper Lig maçında 68 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 2011-2012 sezonunda Kayseri'de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 6-2 galip ayrılmıştı. Ayrıca 2012-2013 sezonunda Sivas'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazanmıştı. Yine 2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan müsabakayı Kayserispor 2-4 kazanırken 2005-2006 sezonunda Sivas'taki maçı Kayserispor 0-5'lik skorla kazanan taraf olmuştu.



İki takım arasındaki Süper Lig maçları:

2018/2019 Sivasspor-Kayserispor 1-3

2018/2019 Kayserispor-Sivasspor 2-0

2017/2018 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2017/2018 Sivasspor-Kayserispor 0-2

2015/2016 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2015/2016 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2013/2014 Sivasspor-Kayserispor 3-0

2013/2014 Kayserispor-Sivasspor 1-0

2012/2013 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2012/2013 Sivasspor-Kayserispor 4-2

2011/2012 Sivasspor-Kayserispor 1-1

2011/2012 Kayserispor-Sivasspor 6-2

2010/2011 Sivasspor-Kayserispor 1-0

2010/2011 Kayserispor-Sivasspor 4-1

2009/2010 Kayserispor-Sivasspor 2-2

2009/2010 Sivasspor-Kayserispor 2-4

2008/2009 Kayserispor-Sivasspor 0-0

2008/2009 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2007/2008 Kayserispor-Sivasspor 0-1

2007/2008 Sivasspor-Kayserispor 1-0

2006/2007 Sivasspor-Kayserispor 3-2

2006/2007 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2005/2006 Sivasspor-Kayserispor 0-5

2005/2006 Kayserispor-Sivasspor 2-2