Kayserispor'un konuğu Sivasspor
Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Sivasspor'u ağırlayacak. İki takım lig tarihinde 25.kez karşılaşacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Sivasspor, Süper Lig serüveninde 24 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 8 kez, Sivasspor ise 6 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maçlarda 40 gol atarken kalesinde ise 28 gol gördü. Kayserispor, geçen sezon sahasında 2-0 kazanırken deplasmanda da 3-1 kazanan taraf olmuştu.
Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan 24 Süper Lig maçında 68 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 2011-2012 sezonunda Kayseri'de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 6-2 galip ayrılmıştı. Ayrıca 2012-2013 sezonunda Sivas'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazanmıştı. Yine 2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan müsabakayı Kayserispor 2-4 kazanırken 2005-2006 sezonunda Sivas'taki maçı Kayserispor 0-5'lik skorla kazanan taraf olmuştu.
İki takım arasındaki Süper Lig maçları:
2018/2019 Sivasspor-Kayserispor 1-3
2018/2019 Kayserispor-Sivasspor 2-0
2017/2018 Kayserispor-Sivasspor 1-1
2017/2018 Sivasspor-Kayserispor 0-2
2015/2016 Kayserispor-Sivasspor 1-1
2015/2016 Sivasspor-Kayserispor 0-0
2013/2014 Sivasspor-Kayserispor 3-0
2013/2014 Kayserispor-Sivasspor 1-0
2012/2013 Kayserispor-Sivasspor 1-1
2012/2013 Sivasspor-Kayserispor 4-2
2011/2012 Sivasspor-Kayserispor 1-1
2011/2012 Kayserispor-Sivasspor 6-2
2010/2011 Sivasspor-Kayserispor 1-0
2010/2011 Kayserispor-Sivasspor 4-1
2009/2010 Kayserispor-Sivasspor 2-2
2009/2010 Sivasspor-Kayserispor 2-4
2008/2009 Kayserispor-Sivasspor 0-0
2008/2009 Sivasspor-Kayserispor 0-0
2007/2008 Kayserispor-Sivasspor 0-1
2007/2008 Sivasspor-Kayserispor 1-0
2006/2007 Sivasspor-Kayserispor 3-2
2006/2007 Kayserispor-Sivasspor 1-1
2005/2006 Sivasspor-Kayserispor 0-5
2005/2006 Kayserispor-Sivasspor 2-2
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Kayserispor'un konuğu Sivasspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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