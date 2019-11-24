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24 Kasım 2019, Pazar
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"’yi yendik sıra ’ta"

"Fenerbahçe’yi yendik sıra Sivas’ta"

Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 'a gözdağı verdi. Tokgöz, "Sivasspor haftaya lider girdi ama de buraya liderlik hayaliyle gelmişti, lider dönemedi. Seyircimizin de desteğiyle maçı kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 'a gözdağı verdi. Tokgöz, "Sivasspor haftaya lider girdi ama de buraya liderlik hayaliyle gelmişti, lider dönemedi. Seyircimizin de desteğiyle maçı kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. İki takım bugün 25. kez karşılaşacak. 24 maçın 8'ini Kayseri, 6'sını kazandı.

  1. 24.11.2019
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