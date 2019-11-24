"Fenerbahçe’yi yendik sıra Sivas’ta"
Kayseri Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Sivasspor'a gözdağı verdi. Tokgöz, "Sivasspor haftaya lider girdi ama Fenerbahçe de buraya liderlik hayaliyle gelmişti, lider dönemedi. Seyircimizin de desteğiyle maçı kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
Kayseri Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Sivasspor'a gözdağı verdi. Tokgöz, "Sivasspor haftaya lider girdi ama Fenerbahçe de buraya liderlik hayaliyle gelmişti, lider dönemedi. Seyircimizin de desteğiyle maçı kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. İki takım bugün 25. kez karşılaşacak. 24 maçın 8'ini Kayseri, 6'sını Sivas kazandı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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