"Fenerbahçe’yi yendik sıra Sivas’ta"

Kayseri Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Sivasspor'a gözdağı verdi. Tokgöz, "Sivasspor haftaya lider girdi ama Fenerbahçe de buraya liderlik hayaliyle gelmişti, lider dönemedi. Seyircimizin de desteğiyle maçı kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. İki takım bugün 25. kez karşılaşacak. 24 maçın 8'ini Kayseri, 6'sını Sivas kazandı.