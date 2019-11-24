Bülent Uygun: “Kadro dışı kararını bir an önce almakta fayda var”
Sivasspor mağlubiyetinin ardından konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Yönetim kuruluna bazı teklifler ileteceğim. Kadro dışı olacak. Bu şerefli formayı giymek ve mücadele etmek isteyenlerle bu yola devam edeceğiz” dedi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Bülent Uygun: “Kadro dışı kararını bir an önce almakta fayda var” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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