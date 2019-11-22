Kayserispor’a yeni sponsor
Forma reklamı için İstikbal Mobilya ile anlaşan, sırt reklamı için Kayseri Şeker Fabrikası ile anlaşması bulunan sarı kırmızılı takım, şort reklamı için ise HES Kablo ile anlaşmaya vardı.
ERTEKİN AÇIKLADI
Geçtiğimiz hafta içerisinde İstikbal Mobilya Kayserispor'un 8 yabancı futbolcusuna ödediği paranın da Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki HES Kablo'nun kasasından geldiği netleşmiş oldu. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de, "İsim sponsoru, forma sponsoru olduğumuz Kayserispor'a şimdi de şort sponsoru olduk. Erciyes Anadolu Holding olarak her yönetim krizinde, her mali krizde, Kayserispor'un konuşulduğu her yerde en önde olduk. 2018-2021 Kayserispor'a ayırdığımız tüm bütçemizi kullanmış olduk. Hayırlı olsun" açıklaması yaptı.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
Kayserispor’a yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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