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22 Kasım 2019, Cuma
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’a yeni sponsor

Kayserispor’a yeni sponsor

Forma reklamı için ile anlaşan, sırt reklamı için Fabrikası ile anlaşması bulunan sarı kırmızılı takım, şort reklamı için ise Kablo ile anlaşmaya vardı.

bünyesinde bulunan Kablo ile sezon sonuna kadar şort reklamı için anlaşmaya varıldı. Bu sezon ve önümüzdeki sezon sonuna kadar 'un şortunda HES Kablo ismi görünecek. Sarı Kırmızılı kulüp de bu sponsorluk anlaşması karşılığında kasasına 500 Bin Avro (3.15 Milyon TL) koydu. Sarı Kırmızılılar Pazar günü oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına HES Kablo loğu şortları ile çıkacak.

ERTEKİN AÇIKLADI
Geçtiğimiz hafta içerisinde Kayserispor'un 8 yabancı futbolcusuna ödediği paranın da Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki HES Kablo'nun kasasından geldiği netleşmiş oldu. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de, "İsim sponsoru, forma sponsoru olduğumuz Kayserispor'a şimdi de şort sponsoru olduk. Erciyes Anadolu Holding olarak her yönetim krizinde, her mali krizde, Kayserispor'un konuşulduğu her yerde en önde olduk. 2018-2021 Kayserispor'a ayırdığımız tüm bütçemizi kullanmış olduk. Hayırlı olsun" açıklaması yaptı.

  1. 22.11.2019
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