Kayserispor'a yeni şort sponsoru
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un isim ve forma sponsoru olan Erciyes Anadolu Holding, sarı kırmızılı takımın şort sponsorluğunu da üstlendi.
Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'da mali kriz devam ederken, sarı kırmızılı kulübün imdanına Erciyes Anadolu Holding yetişti. Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, "İsim sponsoru, forma sponsoru olduğumuz Kayserispor'a şimdi de şort sponsoru olduk. Erciyes Anadolu Hld olarak her yönetim krizinde, her mali krizde, Kayserispor'un konuşulduğu her yerde en önde olduk. 2018-2021 Kayserispor'a ayırdığımız tüm bütçemizi kullanmış olduk. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Kayserispor'a yeni şort sponsoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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