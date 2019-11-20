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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'a yeni şort sponsoru

Kayserispor'a yeni şort sponsoru

ekiplerinden İstikbal Mobilya 'un isim ve forma sponsoru olan , sarı kırmızılı takımın şort sponsorluğunu da üstlendi.

takımlarından İstikbal Mobilya 'da mali kriz devam ederken, sarı kırmızılı kulübün imdanına yetişti. Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, "İsim sponsoru, forma sponsoru olduğumuz Kayserispor'a şimdi de şort sponsoru olduk. Erciyes Anadolu Hld olarak her yönetim krizinde, her mali krizde, Kayserispor'un konuşulduğu her yerde en önde olduk. 2018-2021 Kayserispor'a ayırdığımız tüm bütçemizi kullanmış olduk. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

  1. 20.11.2019
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