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20 Kasım 2019, Çarşamba
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maçı hazırlıklarına devam etti

Kayserispor Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

'in 12'nci haftasında sahasında Demir Grup 'u konuk edecek İstikbal Mobilya , maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular; kondisyon, koşu, çabukluk, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenmanda kampından dönen kaleci Silviu Lung takımla çalışmalara başladı. Sakatlıkları devam eden , Alpay Çelebi, Tunus A Milli Takım kampında yer alan Aymen Abdennour ve U17 Milli Takım kampında bulunan Emre Demir antrenmanda yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Atila Turan ve Nurettin Korkmaz ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Demir Grup 'u konuk edecek.

  1. 20.11.2019
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