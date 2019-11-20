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20 Kasım 2019, Çarşamba
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akademisini ziyaret etti

Bülent Uygun futbol akademisini ziyaret etti

İstikbal Mobilya , Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kurulan  akademisini ziyaret etti. Genç sporcularla bir araya gelen Uygun, oynanan antrenman maçını izledi.

takımlarından 'un bir yandan takımını hafta sonu karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçına hazırlarken, diğer yandan da amatör takımlarını mercek altına aldı. Yahyalı ilçesinde yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmak amacıyla kurulan Yerköyspor Akademisini ziyaret eden Uygun, genç futbolcularla bir araya geldi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Uygun, "İlçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Kulüp Başkanımıza teşekkür ediyorum. 35 yıldır futbol içerisindeyim. Gezerim, görürüm hizmet ederim. İlk defa bir ilçede bu kadar güzel bir tesis, bu tesisle birlikte doğru bir eğitim gördüm. Emeği geçen insanlarımıza teşekkür ediyorum. Kayserispor camiası olarak davet edildiğimiz her yere giderek, oradaki gençlerimizle birlikte olacağız. Bu vatanı, milleti seven, İslam'ı seven güzel çocuklarımızı, evlatlarımızın hep yanında olacağız. Onlara güzellikler aşılayacağız" dedi.

  1. 20.11.2019
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