İspanya yolcusu

Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, Emre Demir için Sevilla'dan teklif aldıklarını açıkladı. Radyospor'a konuşan tecrübeli hoca, G.Birliği ağlarını sarsarak 'Süper Lig'in en genç golcüsü' unvanını kazanan 15 yaşındaki Emre'nin İspanya'ya gidebileceğini ifade etti. Uygun, "Emre'ye Sevilla hafif kaçar, çünkü birçok dünya devi peşinde" dedi. Genç yeteneğin babası Nurettin Demir de transfer teklifi aldıklarını doğruladı.

LUNG'A DA TEKLİF YAPTILAR

Kulübe bazı teklifler olduğunu duyduklarını belirten baba Demir, "Bunların arasında Sevilla da var. Bu transferde karar verecek olan Kayserispor'dur" diye konuştu. Öte yandan Bülent Uygun, Silviu Lung'a da teklif olduğunu ifade etti. Rumen eldivenin sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğini aktaran Uygun, Ocak ayında bu transferin durumunun netleşeceğini kaydetti. 30 yaşındaki file bekçisi, Kayseri'de 3 sezonda 71 karşılaşmaya çıktı.

KAYSERİ'DE BEDİR SESLERİ

30 Kasım'da seçimli genel kurula gidecek Kayserispor'da, eski başkan Erol Bedir'in adaylığı camiada yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bedir'in adaylığa sıcak baktığı belirtilirken; net kararın önümüdeki hafta çıkacağı öğrenildi. Seçime iki hafta kala sarıkırmızılılarda şu ana kadar başkan adayı çıkmadı.