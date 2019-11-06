Silviu Lung’a milli davet
İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, ülkesinin milli takım kadrosuna davet edildi. Süper Lig'de geride kalan 10.hafta sonunda 9 maçta sahaya ilk on birde çıkan Lung, 810 dakika süre aldı.
- 06.11.2019
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Mikrofonlar Karaman’da
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Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
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Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
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