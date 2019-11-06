Silviu Lung’a milli davet - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Silviu Lung’a milli davet

’a milli davet

Silviu Lung’a milli davet

’un Rumen kalecisi , ülkesinin kadrosuna davet edildi. 'de geride kalan 10.hafta sonunda 9 maçta sahaya ilk on birde çıkan Lung, 810 dakika süre aldı.

ekiplerinden 'da forma giyen başarılı file bekçi 15-18 Kasım'da Romanya'nın oynayacağı ve maçı kadrosunda yer aldı. Sarı kırmızılı forma ile ligde gösterdiği başarılı performansla milli takıma davet edilen Lung, Cumartesi günü oynanacak olan maçının ardından ülkesine giderek kampına katılacak.

  1. 06.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Silviu Lung’a milli davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN