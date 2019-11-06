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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'un isim sponsoru değişiyor

Kayserispor'un isim sponsoru değişiyor

bünyesinde bulunan Kablo, ekiplerinden 'un ligin itibaren isim sponsoru olacak.

Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yazılı açıklamasında, 'un isim değişikliğinin karara bağlandığını belirtti.

Ertekin, İstikbal Mobilya Kayserispor'un, ligin itibaren Kablo Kayserispor olarak anılacağını, kararın kulübe resmi yazıyla gönderildiğini aktardı.

  1. 06.11.2019
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