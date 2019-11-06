Kayserispor'un isim sponsoru değişiyor
Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunan HES Kablo, Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin ikinci yarısından itibaren isim sponsoru olacak.
Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yazılı açıklamasında, İstikbal Mobilya Kayserispor'un isim değişikliğinin karara bağlandığını belirtti.
Ertekin, İstikbal Mobilya Kayserispor'un, ligin ikinci yarısından itibaren HES Kablo Kayserispor olarak anılacağını, kararın kulübe resmi yazıyla gönderildiğini aktardı.
- 06.11.2019
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Trabzon'dan kural hatası itirazı
Toplam 1
Yorum
das Evet kesinlikle kural hatasu bu.Hakem hatası diye geçiştirilemez.
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 3
Yorum
Ersun hoca vizyon sağ bek isla sol bek dirar kurtarıcı alper potuk!! a.cebrail nerde, diğer çocuklar oğuzkaan mıydı dğerinin adı neydi merih miydi?
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 3
Yorum
40 yıllık Fenerli Yeni bir gökhan gönül bulmak yerine dirarla, ıslayla devam kararı; hayat her mecrada tercihlerden ibaret...
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