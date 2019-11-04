Kayserispor'un ligdeki 11 maçlık galibiyet hasreti sona erdi - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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'un ligdeki 11 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Kayserispor'un ligdeki 11 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

, dün ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrılarak 'de 11 maçtır süren 3 puan hasretine son verdi. Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, dün ağırladığı Fenerbahçe'yi 'un golüyle 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 2019-2020 sezonunda ligdeki ilk galibiyetini alırken, 11 maçtır süren 3 puan hasreti de sona erdi. 'de son olarak geçen sezonun 32'nci haftasında konuk ettiği 'yı 2-1 mağlup eden , o günden bu yana galibiyet yüzü göremedi.

Fenerbahçe mücadelesini değerlendiren Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Bizim için çok iyi bir galibiyet oldu. Ligin en dirençli takımına karşı bu galibiyeti almak oyuncuların kendisine gelmesi açısından önemliydi. İnşallah devamını getiririz" dedi.

Bu galibiyet ile puanını 7'ye çıkaran son sıradaki Kayserispor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda bir üst sıradaki Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

  1. 04.11.2019
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