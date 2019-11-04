Kayserispor'un ligdeki 11 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 2019-2020 sezonunda ligdeki ilk galibiyetini alırken, 11 maçtır süren 3 puan hasreti de sona erdi. Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 32'nci haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Kayserispor, o günden bu yana galibiyet yüzü göremedi.

Fenerbahçe mücadelesini değerlendiren İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Bizim için çok iyi bir galibiyet oldu. Ligin en dirençli takımına karşı bu galibiyeti almak oyuncuların kendisine gelmesi açısından önemliydi. İnşallah devamını getiririz" dedi.

Bu galibiyet ile puanını 7'ye çıkaran son sıradaki Kayserispor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda bir üst sıradaki Gençlerbirliği ile karşılaşacak.