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20 Ekim 2019, Pazar
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'da maç öncesi büyük kriz!

Kayserispor'da maç öncesi büyük kriz!

'da paralarını alamadıkları için yönetime baskı uyguladıkları öğrenilen 4 yabancı futbolcu bırakıldı. Adebayor, Abdennour, Djedje ve Tavares kadrosuna alınmadı.

Futbolcuların alacaklarını tahsil edemediği 'da gerginlik devam ediyor.

Hafta için antrenmana çıkmayan futbolcular yönetim tarafından ikna edilse de bazı oyuncular kararından vazgeçmedi. Adebayor, Abdennour, Djedje ve Tavares, yönetimden para istedi.

Başkan Hamdi Elcuman paranın olmadığını söyledi. Bunun üzerine 4 oyuncu maçına çıkmayacaklarını söyledi. Alınan karar sonrası para isteyen Adebayor, Abdennour, Djedje ve Tavares Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı.

Yönetim tarafından bırakıldıkları öğrenilen oyuncuların hafta içinde paralarının yatırılmaması durumunda 'den ayrılacakları iddia edildi.

  1. 20.10.2019
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