Kayserispor'da maç öncesi büyük kriz!

Futbolcuların alacaklarını tahsil edemediği Kayserispor'da gerginlik devam ediyor.

Hafta için antrenmana çıkmayan futbolcular yönetim tarafından ikna edilse de bazı oyuncular kararından vazgeçmedi. Adebayor, Abdennour, Djedje ve Tavares, yönetimden para istedi.

Başkan Hamdi Elcuman paranın olmadığını söyledi. Bunun üzerine 4 oyuncu Kasımpaşa maçına çıkmayacaklarını söyledi. Alınan karar sonrası para isteyen Adebayor, Abdennour, Djedje ve Tavares Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı.

Yönetim tarafından kadro dışı bırakıldıkları öğrenilen oyuncuların hafta içinde paralarının yatırılmaması durumunda Kayseri'den ayrılacakları iddia edildi.