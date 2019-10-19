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19 Ekim 2019, Cumartesi
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111. maçına çıkacak

Samet Aybaba 111. maçına çıkacak

Spor Toto 'in ilk 7 haftalık bölümünü galibiyetsiz noktalandıran 'da 'ın istifasından sonra göreve getirilen , sarı kırmızılı takım ile 20 Ekim Pazar günü ilk maçına çıkacak.

Teknik Direktör , 'un başında 111. resmi maçına çıkacak.

Daha önce 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996 ve 1996-1997 sezonlarında Kayserispor'da görev yapan Samet Aybaba, , ve 1.Lig maçları olmak üzere 110 maça çıktı. Bu maçlarda İstikbal Mobilya Kayserispor, 44 galibiyet 40 mağlubiyet alırken 26 kez de berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar, 146 gol atarken kalesinde ise 137 gol gördü.

SÜPER LİG'DE 70.MAÇ
23 sezon sonra yeniden Kayseri'de görev yapmaya başlayan Samet Aybaba, Kayserispor ile Süper Lig'de 70. maçına çıkacak. Geride kalan 69 müsabakada 19 galibiyet 19 beraberlik elde edilirken 31 kez de mağlubiyet alındı.

  1. 19.10.2019
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