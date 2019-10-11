Kayserispor Samet Aybaba'yı açıkladı
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayıran İstikbal Mobilya Kayserispor takımın başına Samet Aybaba'nın getirildiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı. Son olarak Hikmet Karaman'la çalışan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Kayserispor, ligde 7. hafta sonunda topladığı 3 puanla son sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım henüz galibiyetle tanışamazken, çıktığı 7 maçta 3 kez berabere kaldı.
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‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’
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Yorum
YAŞASIN TÜRKİYEM BİZ TÜRKİYE YİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ. HER ŞEY VATAN İÇİN, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
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Kapı ‘En iyi 60’ta!
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Yorum
BULUN SUAT,BÜLENT,TANJULARI KOYUN GS TAKIMINA NEDEN GS TAKIMININ İÇİNDE VE SAHADA DEĞİL BU PIRIL PIRIL GENÇ FUTBOLCULAR. NEDEN GS TAKIMINDA BİR TANE TÜRK OYNAMIYOR..
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PFDK ceza yağdırdı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
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GÖZÜNÜZ AYDIN OLSUN DESTEKÇİLER FB TFF Sİ VE BJK MHK Sİ ÇÖKERTTİ DÜNYA KULÜBÜ GS YI.BİTİRDİLER DÜNYA KULÜBÜNÜ. FUTBOLDA BİTTİ BU SAYEDE TÜRKİYE DE.
Kayserispor Samet Aybaba'yı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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