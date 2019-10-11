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11 Ekim 2019, Cuma
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'yı açıkladı

Kayserispor Samet Aybaba'yı açıkladı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör ile yollarını ayıran İstikbal Mobilya takımın başına 'nın getirildiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya 'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı. Son olarak 'la çalışan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Kayserispor, ligde 7. hafta sonunda topladığı 3 puanla son sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım henüz galibiyetle tanışamazken, çıktığı 7 maçta 3 kez berabere kaldı.

  1. 11.10.2019
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