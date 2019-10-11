Kayserispor Samet Aybaba'yı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı. Son olarak Hikmet Karaman'la çalışan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Kayserispor, ligde 7. hafta sonunda topladığı 3 puanla son sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım henüz galibiyetle tanışamazken, çıktığı 7 maçta 3 kez berabere kaldı.