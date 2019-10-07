Tayfur Havutçu sürprizi! Yeni teknik direktör... Son dakika futbol haberleri - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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sürprizi! Yeni teknik direktör... Son dakika futbol haberleri

Tayfur Havutçu sürprizi! Yeni teknik direktör... Son dakika futbol haberleri

’de Göztepe’ye 4-0 mağlup olan Kayserispor’da teknik direktör ’ın geleceği tartışılmaya devam ediliyordu ve beklenen oldu Karaman görevinden ayrıldı... Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyet sonrasında istifa eden ancak yönetimin arkasında durduğu tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Kayserispor’da Hikmet Karaman’ın yerine gelmesi beklenen isimler arasında en büyük adayın olduğu öğrenildi.

'de bu sezon galibiyete hasret olan ve 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılarda eleştirilerin hedefi teknik direktör olmuştu. Geçtiğimiz hafta 2-1 mağlup oldukları Konyaspor maçı sonrası yönetimle bir araya gelen ve istifasını vermek isteyen Karaman'a yönetim destek olmuş, yola devam kararı alınmıştı. Son dakika gelişmesiyle birlikte, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Göztepe'ye de farklı mağlup olan Kayserispor'da Hikmet Karaman, görevini bıraktı. Karaman'ın Göztepe karşısında çıkardığı farklı ilk 11'in yönetimde bardağı taşıran son damla olduğu öğrenildi.

TAYFUR HAVUTÇU SESLERİ

Ligde milli araya girilmesiyle birlikte Kayserispor'u hareketli günler bekliyor... Teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasıyla birlikte, sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isim . Önümüzde hafta içi Havutçu ile bir araya gelecek olan Kayserispor yönetimi, daha önce Beşiktaş'ı ve Adana Demirspor'u çalıştıran, ayrıca A Milli Takım'da da görev alan tecrübeli teknik adama takımı emanet etmek istiyor. Havutçu, daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevinde de bulunmuştu.

Öte yandan Kayserispor yönetiminin alternatif isimler üzerinde de durduğu öğrenildi. Havutçu dışında Hamza Hamzaoğlu, Samet Aybaba ve İlhan Palut gibi isimler de Kayserispor yönetiminin gündeminde yer alıyor.

  1. 07.10.2019
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