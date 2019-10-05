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05 Ekim 2019, Cumartesi
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'den 'ye gözdağı

Kayseri'den Göztepe'ye gözdağı

4 maçtır yenilmeyen , ’u mağlup edip ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. 'de oynadığı son 4 maçtan 6 puan çıkaran ve bu süreçte kaybetmeyen Göztepe, sezona istediği gibi başlayamayan Kayserispor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan 6 puan çıkaran ve bu süreçte kaybetmeyen , sezona istediği gibi başlayamayan 'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda bu maçın önemine değinen 'nın, "Milli araya moralli girmek için Kayserispor'u yenip iyi gidişatımızı perçinlemeliyiz. Milli aradansonra herkese gerçek Göztepe'yi izlettireceğiz" diye sarı kırmızılı camiaya söz verdiği öğrenildi.

  1. 5.10.2019
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