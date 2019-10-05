4 maçtır yenilmeyen Göztepe, Kayserispor’u mağlup edip ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan 6 puan çıkaran ve bu süreçte kaybetmeyen Göztepe, sezona istediği gibi başlayamayan Kayserispor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan 6 puan çıkaran ve bu süreçte kaybetmeyen Göztepe, sezona istediği gibi başlayamayan Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda bu maçın önemine değinen Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, "Milli araya moralli girmek için Kayserispor'u yenip iyi gidişatımızı perçinlemeliyiz. Milli aradansonra herkese gerçek Göztepe'yi izlettireceğiz" diye sarı kırmızılı camiaya söz verdiği öğrenildi.
- 5.10.2019
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
Kayseri'den Göztepe'ye gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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