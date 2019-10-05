Kayseri'den Göztepe'ye gözdağı

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan 6 puan çıkaran ve bu süreçte kaybetmeyen Göztepe, sezona istediği gibi başlayamayan Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda bu maçın önemine değinen Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, "Milli araya moralli girmek için Kayserispor'u yenip iyi gidişatımızı perçinlemeliyiz. Milli aradansonra herkese gerçek Göztepe'yi izlettireceğiz" diye sarı kırmızılı camiaya söz verdiği öğrenildi.