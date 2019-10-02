Kayserispor Göztepe hazırlıklarına 2 eksikle devam etti
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Futbolcular antrenmanın ikinci kısmında 3 gruba ayrılarak savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.
İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Emmanuel Adebayor ve Yasir Subaşı antrenmana katılmadı.
Öte yandan, kulüp başkanı Erol Bedir de idmanı takip etti.
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Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Kayserispor Göztepe hazırlıklarına 2 eksikle devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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