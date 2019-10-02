Kayserispor Göztepe hazırlıklarına 2 eksikle devam etti - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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hazırlıklarına 2 eksikle devam etti

Kayserispor Göztepe hazırlıklarına 2 eksikle devam etti

İstikbal Mobilya , 'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Futbolcular antrenmanın ikinci kısmında 3 gruba ayrılarak savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.

İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve Yasir Subaşı antrenmana katılmadı.

Öte yandan, kulüp başkanı Erol Bedir de idmanı takip etti.

  1. 02.10.2019
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