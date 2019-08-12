Çilek Adebayor!
Kayserispor'da başkan Erol Bedir'in müjdelediği santrforun Adebayor olduğu ortaya çıktı. 16 transfer yapan Kayseri’de pastanın üzerindeki çilek 35’lik yıldız olacak.
TAYLAN BAYRAM SONRASI
Kayserispor'un Erzurumspor'dan anlaştığı Taylan Antalyalı ile resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. 24 yaşındaki orta sahanın bayramdan sonra şehre gelerek kendini sarı-kırmızılı renklere katacağı konuşuluyor. Kayserispor bu sezon 3 kaleci, 4 stoper, 2 sağ bek, 1 sol bek, 3 orta saha, 2 sol kanat ve 1 santrfor almıştı. Taylan ile Adebayor da gelince toplam transfer sayısı 18'e yükselecek.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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