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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Çilek Adebayor!

Çilek Adebayor!

'da başkan 'in müjdelediği santrforun Adebayor olduğu ortaya çıktı. 16 transfer yapan Kayseri’de pastanın üzerindeki çilek 35’lik yıldız olacak.

Başkanı , Adana Demir ile yapılan ve 1-1 biten maç sonrası 1 golcü alınacağını müjdeledi. Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılıların Başakşehir'den bonservisini alan ismine yöneldiği ortaya çıktı. Bu sezon 16 takviye yapan Kayserispor'un Adebayor'u getirerek, sezona başlayacağı öğrenildi. 35 yaşındaki Togolu forvet geçen sezon 24 maçta; 4 gol, 2 asist yapmıştı.

TAYLAN BAYRAM SONRASI
Kayserispor'un Erzurumspor'dan anlaştığı Taylan Antalyalı ile resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. 24 yaşındaki orta sahanın bayramdan sonra şehre gelerek kendini sarı-kırmızılı renklere katacağı konuşuluyor. Kayserispor bu sezon 3 kaleci, 4 stoper, 2 sağ bek, 1 sol bek, 3 orta saha, 2 sol kanat ve 1 santrfor almıştı. Taylan ile Adebayor da gelince toplam transfer sayısı 18'e yükselecek.
  1. 12.8.2019
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