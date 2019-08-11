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11 Ağustos 2019, Pazar
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Taylan 'de

Taylan Kayseri'de

Erzurumspor’un yıldızı , 1 milyon euro bonservis bedeli ile ’ye transfer oldu. 24 yaşındaki orta saha 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'un en parlak ismi olan gelecek sezon 'da forma giyecek. Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcu, 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sarı-kırmızılılara transfer oldu. Orta sahanın ortasında görev yapan Taylan, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 müsabakada 6 gol atıp, 3 asist yaparak etkili bir performans sergiledi.

İSMAİL ÇİPE DE İMZALADI
Taylan'ı kadrosuna katan Kayserispor, Galatasaray'ın 3. kalecisi İsmail Çipe'yi de 2 yıllığına kiraladı. Sarı-kırmızılılar bu yaz transfer döneminde 17. imzasını attırmış oldu. ; Pedro Henrique, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Ziya Alkurt, Ömer Uzun, Hakan Arıkan, Mert Kula, Djedje, Benoit, Abdennour, Emirhan Civelek, Eray İşçan, Miguel Lopes ve Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı. Ayrıca Bernard Mensah'ın bonservisi Atletico Madrid'den alınmıştı.

ÖZHASEKİ'DEN 3838 FORMA
LİGİN ilk haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak Kayserispor'da taraftarlara 2 bin 838 forma dağıtılacak. Sarı-kırmızılıların eski Onursal Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin kulübe destek olmak amacıyla almayı taahhüt ettiği forma bu müsabakada verilecek. Bin forma ise taraftar derneğine aktarılacak.
  1. 11.8.2019
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