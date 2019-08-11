Taylan Kayseri'de
Erzurumspor’un yıldızı Taylan Antalyalı, 1 milyon euro bonservis bedeli ile Kayseri’ye transfer oldu. 24 yaşındaki orta saha 3 yıllık sözleşme imzalayacak
İSMAİL ÇİPE DE İMZALADI
Taylan'ı kadrosuna katan Kayserispor, Galatasaray'ın 3. kalecisi İsmail Çipe'yi de 2 yıllığına kiraladı. Sarı-kırmızılılar bu yaz transfer döneminde 17. imzasını attırmış oldu. Kayseri; Pedro Henrique, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Ziya Alkurt, Ömer Uzun, Hakan Arıkan, Mert Kula, Djedje, Benoit, Abdennour, Emirhan Civelek, Eray İşçan, Miguel Lopes ve Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı. Ayrıca Bernard Mensah'ın bonservisi Atletico Madrid'den alınmıştı.
ÖZHASEKİ'DEN 3838 FORMA
LİGİN ilk haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak Kayserispor'da taraftarlara 2 bin 838 forma dağıtılacak. Sarı-kırmızılıların eski Onursal Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin kulübe destek olmak amacıyla almayı taahhüt ettiği forma bu müsabakada verilecek. Bin forma ise taraftar derneğine aktarılacak.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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