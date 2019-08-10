Kayserispor ile Adana Demir yenişemedi
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Kayserispor, Hakan Arıkan, Miguel Lopes, Alpay Çelebi, Aymen Abdennour, Atila Turan, Brice Djedje, Ben Rienstra, Ziya Alkurt, Emre Demir, Bilal Başacıkoğlu ve Umut Bulut 11'i ile başladı.
Adana Demirspor ise Kurtuluş Yurt, Süleyman Koç, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Erdal Öztürk, Hamidou Traore, Vedat Bora, Mustapha Carayol, Jakup Kosecki ve Oleksandr Gladky 11'i ile sahaya çıktı.
Maçın 38. dakikasında Oleksandr Gladky, penaltıdan attığı golle Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique, durumu 1-1'e getiren golü attı ve müsabaka bu skorla sona erdi.
- 11.08.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
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Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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