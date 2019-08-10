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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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ile Adana Demir yenişemedi

Kayserispor ile Adana Demir yenişemedi

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya , hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından ile 1-1 berabere kaldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmaya , Hakan Arıkan, Miguel Lopes, Alpay Çelebi, Aymen Abdennour, Atila Turan, Brice Djedje, Ben Rienstra, Ziya Alkurt, Emre Demir, Bilal Başacıkoğlu ve 11'i ile başladı.

ise Kurtuluş Yurt, Süleyman Koç, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Erdal Öztürk, Hamidou Traore, Vedat Bora, Mustapha Carayol, Jakup Kosecki ve Oleksandr Gladky 11'i ile sahaya çıktı.

Maçın 38. dakikasında Oleksandr Gladky, penaltıdan attığı golle Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique, durumu 1-1'e getiren golü attı ve müsabaka bu skorla sona erdi.

  1. 11.08.2019
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