İstikbal Mobilya Kayserispor Taylan Antalyalı ile anlaştı

Kayserispor, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile anlaştı.

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, İstikbal Mobilya Kayserispor ile her konuda anlaştı.

Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.