İstikbal Mobilya Kayserispor Taylan Antalyalı ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekibi İstiklal Mobilya Kayserispor, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş’ın da transfer listesinde yer alan olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile anlaştı.
Kayserispor, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile anlaştı.
Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, İstikbal Mobilya Kayserispor ile her konuda anlaştı.
Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.
- 10.08.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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