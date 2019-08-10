İstikbal Mobilya Kayserispor Taylan Antalyalı ile anlaştı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri İstikbal Mobilya Kayserispor Taylan Antalyalı ile anlaştı

İstikbal Mobilya ile anlaştı

İstikbal Mobilya Kayserispor Taylan Antalyalı ile anlaştı

ekibi İstiklal Mobilya , döneminde ve ’ın da transfer listesinde yer alan olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaştı.

, döneminde ve 'ın da gündeminde olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaştı.

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, İstikbal Mobilya Kayserispor ile her konuda anlaştı.

Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.

  1. 10.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstikbal Mobilya Kayserispor Taylan Antalyalı ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN