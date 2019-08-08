Rienstra Kayserispor'da

Kayserispor, prensipte anlaştığı Hollandalı futbolcu Ben Rienstra'yı Kayseri'ye getirdi. Dün sabah saatlerinde gelen futbolcuyu sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. 29 yaşındaki orta saha, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. 1 hafta içerisinde Kayserispor'da futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Beni bekliyorlar, çok iyi duygular içerisindeyim" dedi. Hollandalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçti ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Heerenveen'de 36 maça çıkan Rienstra 5 gol attı, 4 asist yaptı. Kayserispor Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı, transfer süreçlerinin zorlu geçtiğini belirterek, "Elimizden geldiği kadar en iyi oyuncuları en ekonomik şartlarda takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun için çalışmalarımız hala devam ediyor. Taraftarımız hiç endişe etmesin. Bu sene iyi bir takım kurmak için ciddi mücadele ediyoruz. Neticesini kısa sürede alacağız" şeklinde konuştu.

MENSAH iÇiN DEV DERBi

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ön libero arayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbolcuları Bernard Mensah için harekete geçtiğini söyledi. Başkan Bedir, "İki kulüp ile görüşme halindeyiz" ifadelerini kullandı. Kayserispor, 24 yaşındaki yıldızın bonservisi temmuz ayında Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro'ya almıştı. Geçen sezon 28 maça çıkan Mensah, 4 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yapmıştı.