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04 Ağustos 2019, Pazar
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’ye Nijeryalı golcü

Kayseri’ye Nijeryalı golcü

Kayserispor aradığı forveti Ukrayna'da buldu. Sarı-kırmızılılar, forması giyen 'yi 1 yıllığına kiraladı. Kayode, geçen sezon 16 maçta; 1 gol 1 asist yaptı.

Deniz'i F.Bahçe'ye satan Kayserispor aradığı forveti Ukrayna'da buldu. Sarı-kırmızılılar, forması giyen 'yi 1 yıllığına kiraladı. 26 yaşındaki santrforun yarın İstanbul'a ardından 'ye gelmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon 16 maçta; 1 gol, 1 asist yapan Kayode, 4 kere Nijerya A Milli Takımı forması giydi. Öte yandan kulüple anlaşamayan Oleksandr Kucher takımdan ayrılırken, 33 yaşındaki orta saha Şamil Çinaz ile 1 yıllık sözleşme yenilendi.
  1. 4.8.2019
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