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02 Ağustos 2019, Cuma
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Boldrin’i bırakmıyor

Boldrin’i bırakmıyor

Başkanı , transferler hakkında konuştu. Erol Bedir, Boldrin'e gelen teklifler olduğunu ancak oyuncuyu bırakmayacaklarını belirtti.

Kayseri Başkanı , transfer hakkında bilgi verdi. Bedir, Brezilyalı orta sahaları Boldrin'i Gazişehir, Rize ve başka bir kulübün istediğini ancak bırakmayacaklarını söyledi
  1. 2.8.2019
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