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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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dağıldı: 1-9

Kayserispor dağıldı: 1-9

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren 'da yönetim, hazırlık maçında karşısında alınan 9-1'lik yenilgi sonrası resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hazırlık maçlarının sonuçlarına fazla önem verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'la karşılaşan , şok bir sonuç aldı. Rakibiyle iki maça çıkan ve ilkinde 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, ikinci karşılaşmada ise 9-1 mağlup olarak büyük şok yaşadı. 75'er dakikadan oynanması gereken mücadeleden, tarihi bir sonuç çıkınca hakem 60. dakikada son düdüğü çaldı.
  1. 27.7.2019
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