Kayserispor Freiburg'dan 9 gol yedi
İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Freiburg takımıyla arka arkaya yaptığı iki maçın ilkini 3-0, ikincisini 9-1 kaybetti. Kayseri temsilcisi bu maçın ardından resmi siteden bir açıklama yaptı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Freiburg takımıyla arka arkaya yaptığı 2 maçı da kaybetti.
Yeni sezona Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg ile karşılaştı.
İki takım arasındaki anlaşmayla arka arkaya 75'er dakikadan iki maç yapılması kararlaştırıldı.
Kayserispor'da ideal kadrosunun çıktığı ilk maç Freiburg'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İlk karşılaşmanın planlananın aksiye 75 dakikadan fazla sürmesi nedeniyle ikinci maç 60 dakikaya çekildi. Bu müsabakaya sarı-kırmızılı ekip gençlerin ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıktı.
Freiburg, mücadeleyi Brandon Borrello (3), Marco Terrazzino (2), Yoric Ravet (2) ve Jerome Gondorf'un kaydettikleri gollerle 9-1 kazandı. İstikbal Mobilya Kayserispor'un tek golü Emre Demir'den geldi.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına 31 Temmuz'a kadar Seefeld'de devam edecek.
KAYSERİSPOR'DAN FREIBURG MAÇIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
- 26.07.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Kayserispor Freiburg'dan 9 gol yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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