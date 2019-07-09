Deniz Türüç Kayserispor Tesisleri'nde
Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusu olan ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'ne geldi.
Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusu olan ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'ne geldi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan Deniz Türüç, akşam saatlerinde Kayserispor Tesisleri'ne geldi. Antrenman sahasında teknik direktör Hikmet Karaman ile sohbet eden milli futbolcu, sonrasında kulüp idari binasına geçti. 2019-2020 sezonu öncesi adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan futbolcu, kendisine yöneltilen sorularını yanıtsız bıraktı.
- 09.07.2019
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