Deniz Türüç Kayserispor Tesisleri'nde - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Tesisleri'nde

Deniz Türüç Kayserispor Tesisleri'nde

'un sözleşmeli futbolcusu olan ve , ve ile adı anılan , Kayserispor Tesisleri'ne geldi.

'un sözleşmeli futbolcusu olan ve , ve ile adı anılan , Kayserispor Tesisleri'ne geldi.

takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan Deniz Türüç, akşam saatlerinde Kayserispor Tesisleri'ne geldi. Antrenman sahasında teknik direktör ile sohbet eden milli futbolcu, sonrasında kulüp idari binasına geçti. 2019-2020 sezonu öncesi adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan futbolcu, kendisine yöneltilen sorularını yanıtsız bıraktı.

  1. 09.07.2019
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