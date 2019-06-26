Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa aday
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Bedir: "Bir değeri tekrar sıkıntıya sokmamak adına bu onurla göreve cumartesi günü devam edebilmek için genel kurulda bir liste yapmaya karar verdik"
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Bedir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada Büyükkılıç ile birlikte gazetecilere açıklamada bulunan Bedir, şehirden maddi destek noktasında son 2 yılda arzuladıklarını alamadıklarını söyledi.
Ekonomik güçlerinin gelecek sezon için yeterli olmadığına değinen Bedir, şu ifadeleri kullandı:
"Neden yeterli değil, 2 sene içerisinde 110-115 milyon lira arasında, o günkü kur farkıyla birlikte borç alınmış. Bunu kapatmak için kredi kullanmışsınız. Yıllık faizi 20-30 milyon lira. 2 sene içinde bu eder 160-170 milyon lira. Şu andaki borcumuz da aşağı yukarı böyle. Ben birinci sezonda 10 milyon, ikinci sezonda 12 milyon lira fazla vermişim. Eğer eski borç olmasa, üzerimizde borç stoğu olmasa, çok ciddi şekilde naklen yayın geliriyle, sponsorla, kendi kaynaklarımızla takımı bir yerlere getiririz. Ama maalesef yok. Bu sadece bizde değil. Türkiye'deki bütün kulüplerde buna benzer şeyler var. Durumun altından kalkabilenler var, kalkamayanlar var. Mesela Bursaspor, bu yıl ekonomik olarak altından kalkamadı diye küme düştü."
Bedir, 2,5 senelik çok başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını, bundan sonra da ileriye dönük bir takım kaynak ve projeleri olduğunu anlattı.
"GÖNÜL GÖNÜLE BU İŞİ GÖTÜRÜRÜZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
Kayseri'de milletvekilleri ve belediye başkanlarının gayretlerinden, bu işi sahiplenmelerinden ve enerjilerinden etkilendiğini vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:
"Buna kayıtsız kalmanın da çok doğru olmadığını, hele hele bu kadar emek vermiş, uçurumun kenarından almış olduğumuz, Allah da yardım etti tabii, bir değeri tekrar sıkıntıya sokmamak adına bu onurlu göreve cumartesi günü devam edebilmek için genel kurulda bir liste yapmaya karar verdik. Allah utandırmasın. Bir yola çıktıktan sonra hiçbir zaman pişmanlık ifadesinde bulunmadım. Görev sürem boyunca ağlamadan, sızlamadan, kimseye zayıflığımı göstermeden görevimizi yaptık. Bundan sonra da inşallah hep beraber el ele, gönül gönüle bu işi götürürüz diye düşünüyorum."
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da Kayserispor'da şu anda yönetimde olan ve devam etmesini arzu ettikleri başkanın oluşturacağı yönetimin şekillenmesine katkı sağlayacaklarını, mali kaynak bulunması yönünde de gayret sarf edeceklerini dile getirdi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak olağanüstü kongre, 29 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
- 26.06.2019
- Drogba'dan flaş Melo paylaşımı! Emre Belözoğlu...
- Afili Aşk 3. bölüm fragmanı: Kerem ile Ayşe evleniyor mu?
- 12 Dev Adam'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Mehmet Topal müjdesi!
- Galatasaray'a süper 10 numara! Carlos Eduardo kimdir? Son dakika transfer haberleri...
- Fenerbahçe'de Kjaer'in alternatifi dünya yıldızı!
- Günün bombası Mehmet Topal! Süper Lig ekibi ancak İstanbul'dan değil... Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!
- BİM aktüel katalog! 28 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler
- Fenerbahçe'nin 'Fener Ol' kampanyasında toplanan para resmen açıklandı! 600 milyon beklenirken...
-
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
-
Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
-
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.