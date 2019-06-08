Kayserispor Emrah'ı listeye aldı
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezon 41 puanla 10. sırada yeralan İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak istiyor. Olağanüstü Genel Kurul yaparak ekonomik güce kavuşmak isteyen sarı kırmızılı takımda transfer çalışmaları da sürüyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi, Emrah Başsan'ı listeye aldı.
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezon 41 puanla 10. sırada yeralan İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak istiyor. Olağanüstü Genel Kurul yaparak ekonomik güce kavuşmak isteyen sarı kırmızılı takımda transfer çalışmaları da sürüyor.
Geçen sezon Süper Lig'de son 3 takım arasında kalan ve küme düşen B.B.Erzurumspor'da forma giyen orta saha ve kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı transfer listesine alan sarı kırmızılı kulüp yöneticileri, genel kurul sonrasında bu oyuncuya imza attırmayı planlıyor.
EMRAH BAŞSAN KİMDİR
17 Nisan 1992 Gebze doğumlu. Orta saha ve kanatlarda oynuyor. Sol ayağına daha çok hakim. Sırasıyla Pendikspor (2 sezon), Antalyaspor (5 sezon), Çaykur Rizespor, Fortuna Sittard, Galatasaray, Victoria Satubal, Erzurumspor takımlarında 280 müsabakada forma giydi. 54 gol attı. 19 kez sarı kart gördü, hiç kırmızı kart görmedi. Geride kalan 2018-2019 sezonunda 31 maçta forma giyerken 1 gol atıp 10 asist yaptı. Emrah Başsan'ın Erzurumspor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi.
- 08.06.2019
- Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın
- Arsenal açıkladı! 7 isimle yollar ayrıldı
- Atletico Madrid'de büyük heyecan! Arda ve Emre'den sonra...
- Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim
- Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! İşte bonservis bedeli
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Kayserispor Emrah'ı listeye aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.