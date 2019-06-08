Kayserispor Emrah'ı listeye aldı
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Kayserispor Emrah'ı listeye aldı

Kayserispor Emrah'ı listeye aldı

'de geride kalan sezon 41 puanla 10. sırada yeralan , güçlü bir kadro kurmak istiyor. yaparak ekonomik güce kavuşmak isteyen sarı kırmızılı takımda çalışmaları da sürüyor.

komitesi, 'ı listeye aldı.
'de geride kalan sezon 41 puanla 10. sırada yeralan İstikbal Mobilya Kayserispor, güçlü bir kadro kurmak istiyor. yaparak ekonomik güce kavuşmak isteyen sarı kırmızılı takımda transfer çalışmaları da sürüyor.
Geçen sezon Süper Lig'de son 3 takım arasında kalan ve küme düşen B.B.Erzurumspor'da forma giyen orta saha ve kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı transfer listesine alan sarı kırmızılı kulüp yöneticileri, genel kurul sonrasında bu oyuncuya imza attırmayı planlıyor.

EMRAH BAŞSAN KİMDİR
17 Nisan 1992 Gebze doğumlu. Orta saha ve kanatlarda oynuyor. Sol ayağına daha çok hakim. Sırasıyla Pendikspor (2 sezon), (5 sezon), , Fortuna Sittard, , Victoria Satubal, Erzurumspor takımlarında 280 müsabakada forma giydi. 54 gol attı. 19 kez sarı kart gördü, hiç kırmızı kart görmedi. Geride kalan 2018-2019 sezonunda 31 maçta forma giyerken 1 gol atıp 10 asist yaptı. Emrah Başsan'ın Erzurumspor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi.

  1. 08.06.2019
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