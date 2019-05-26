Kayserispor Mensah’ı transfer etti
26 Mayıs 2019, Pazar
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Kayserispor Mensah’ı etti!

Kayserispor Mensah’ı transfer etti!

transferde ilk imzayı attırdı.

'de hedefine ulaşmayı başaran , önümüzdeki sezonun hesaplarını yapmaya başladı. Teknik direktör ile prensipte anlaşan ve çalışmalarına hız veren İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, ilk anlaşmayı yaptı.

Bu sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile anlaşıldı. Bonservisi 'nın takımında olan Mensah ile 3 yıllık anlaşma yapıldı.

Atletico Madrid ile bonservis konusunda anlaşmaya varan İstikbal Mobilya Kayserispor'un İspanyol kulübüne ve Mensah'a ne kadar ödeme yapacağı ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

  1. 26.05.2019
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