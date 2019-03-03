Erol Bedir: "Hem acemi hem tutarsız"
Beşiktaş, Kayseri deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönerken, ev sahibi ekibin Başkanı Erol Bedir, karşılaşma sonunda isyan etti.
Beşiktaş, Kayseri deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönerken, ev sahibi ekibin Başkanı Erol Bedir, karşılaşma sonunda isyan etti. Başkan Bedir laçın hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösterirken, "Kazanmamız gereken maçı berabere bitirdik. Benim gördüğüm kadarıyla verilmeyen penaltımız var. İlk yarıda Mensah sakatland. Ciddi problemi var ve şu anda hastanede. Hakem pozisyonda faul bile çalınmadı. Acemi bir hakem vardı. Kararlarında tutarsız bir hakem vardı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bugün 3 puan alsaydık başka şeyler konuşacaktık ama aklımızdakileri bir hafta sonra söyleriz" ifadelerini kullandı.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
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10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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