Erol Bedir: "Hem acemi hem tutarsız" – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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: "Hem acemi hem tutarsız"

Erol Bedir: "Hem acemi hem tutarsız"

, deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönerken, ev sahibi ekibin Başkanı , karşılaşma sonunda isyan etti.

, deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönerken, ev sahibi ekibin Başkanı , karşılaşma sonunda isyan etti. Başkan Bedir laçın hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösterirken, "Kazanmamız gereken maçı berabere bitirdik. Benim gördüğüm kadarıyla verilmeyen penaltımız var. İlk yarıda Mensah sakatland. Ciddi problemi var ve şu anda hastanede. Hakem pozisyonda faul bile çalınmadı. Acemi bir hakem vardı. Kararlarında tutarsız bir hakem vardı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bugün 3 puan alsaydık başka şeyler konuşacaktık ama aklımızdakileri bir hafta sonra söyleriz" ifadelerini kullandı.

  1. 3.3.2019
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