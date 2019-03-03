Chery’ye armağan

İstikbal Mobilye Kayserispor'un Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery maça saatler kala kadrodan çıkartıldı. Annesinin rahatsızlandığı haberini alan futbolcu, teknik heyetten izin alarak Hollanda'ya gitti. Chery bu yüzden maçta forma giyemedi.



FORMASINI GÖSTERDİ

Sarı-kırmızılı oyuncular Tjaronn Chery'yi unutmadı. 58. dakikada beraberlik sayısını atan Artem Kravets, kulübeden Chery'nin formasını alarak yayıncı kuruluşun kamerasına gösterdi ve golünü Hollandalı takım arkadaşına armağan etti.



ÇİFTE RÖTUŞ

Hikmet Karaman kadroda iki değişiklik yaptı. Başarılı çalıştırıcı, geçen haftaki Atiker Konya maçında ilk onbirde görev verdiği Atila Turan'ın yerine Kana Bıyık'a, annesi rahatsızlanan Chery'nin yerine ise Varela'ya şans tanıdı.