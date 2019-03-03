Chery’ye armağan
Kravets attığı golü maçtan önce annesi rahatsızlandığı için Hollanda’ya giden Tjaronn Chery’ye hediye etti.
İstikbal Mobilye Kayserispor'un Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery maça saatler kala kadrodan çıkartıldı. Annesinin rahatsızlandığı haberini alan futbolcu, teknik heyetten izin alarak Hollanda'ya gitti. Chery bu yüzden maçta forma giyemedi.
FORMASINI GÖSTERDİ
Sarı-kırmızılı oyuncular Tjaronn Chery'yi unutmadı. 58. dakikada beraberlik sayısını atan Artem Kravets, kulübeden Chery'nin formasını alarak yayıncı kuruluşun kamerasına gösterdi ve golünü Hollandalı takım arkadaşına armağan etti.
ÇİFTE RÖTUŞ
Hikmet Karaman kadroda iki değişiklik yaptı. Başarılı çalıştırıcı, geçen haftaki Atiker Konya maçında ilk onbirde görev verdiği Atila Turan'ın yerine Kana Bıyık'a, annesi rahatsızlanan Chery'nin yerine ise Varela'ya şans tanıdı.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
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10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Chery’ye armağan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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