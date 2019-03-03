Chery’ye armağan – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Chery’ye armağan

Chery’ye armağan

Kravets attığı golü maçtan önce annesi rahatsızlandığı için ’ya giden ’ye hediye etti.

İstikbal Mobilye Kayserispor'un Hollandalı oyuncusu maça saatler kala kadrodan çıkartıldı. Annesinin rahatsızlandığı haberini alan futbolcu, teknik heyetten izin alarak 'ya gitti. Chery bu yüzden maçta forma giyemedi.

FORMASINI GÖSTERDİ
Sarı-kırmızılı oyuncular Tjaronn Chery'yi unutmadı. 58. dakikada beraberlik sayısını atan Artem Kravets, kulübeden Chery'nin formasını alarak yayıncı kuruluşun kamerasına gösterdi ve golünü Hollandalı takım arkadaşına armağan etti.

ÇİFTE RÖTUŞ
kadroda iki değişiklik yaptı. Başarılı çalıştırıcı, geçen haftaki Atiker Konya maçında ilk onbirde görev verdiği Atila Turan'ın yerine Kana Bıyık'a, annesi rahatsızlanan Chery'nin yerine ise Varela'ya şans tanıdı.

  1. 3.3.2019
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