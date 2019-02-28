Sırada tek başlı kartal Beşiktaş var – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Sırada tek başlı var

Sırada tek başlı kartal Beşiktaş var

cephesi, maçından oldukça umutlu.

Sarı-kırmızılıların Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Son 9 maçımızda yenilmedik. Geride kalan hafta çift başlı 'u yendik. Bu hafta da tek başlı kartal 'ı yenerek 3 puanı alacağız" diye konuştu.
  1. 28.2.2019
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