İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş'a bileniyor ''Tribünlerde boş yer kalmasın''

İstikbal Mobilya Kayserispor bu hafta evinde Beşiktaş'ı konuk edeceği maçtan önce kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.Yapılan açıklamada, Kayserispor Başkanı Dr. Erol Bedir, " 2017 yılbaşı. 2016-17 futbol sezonu devre arası ligin ilk yarısında toplanan sadece 12 puan ve ligin dibine demir atmış bir Kayserispor. Oyuncuları kaçmış, kalan 8-10 oyuncu şaşkın ne yapacağını bilemez durumda. Yönetici bulunamıyor, futbol ailesine, tedarikçilere, marketlere, çarşıya, pazara velhasıl ilgili tüm taraflara ödenmesi mümkün olmayan borçlar nedeniyle taşın altına elini sokacak bir başkan ve yönetimi oluşturulamıyordu. Gerek sportif açıdan, gerek ekonomik açıdan, gerek taraftar desteği bakımından tam anlamıyla yoğun bakımda olan Kayserisporumuzun iyileşmesi tamamen tesadüfe bağlıydı. İşte o dönemde birkaç iyi niyetli şehir yöneticisi ve başta kapalı kale gurubu olmak üzere büyük Kayserispor taraftarı takımlarının bu sıkıntılı ortamdan kurtulması için çabalarken, şehrin sakinleri de dualarıyla destek veriyorlardı.



Ancak, çok çok azınlıkta olmalarına rağmen ses ve lobileri; sayı ve cesametlerinin birkaç katı kadar olan bazı kesimler ise "takım nasıl olsa düştü, biz düşürmemiş olalım. Fırtına dindikten sonra ister enkaz, isterse sağlam olsun tapulu arazimizi nasılsa tekrar bize sunarlar " düşüncesiyle kendilerini kenara çekmiş, Kayserispor'un muhtemel bitişini zevkle izlemek için özel mekânlar, özel guruplar oluşturmaya çalışmışlardı.



Fakat, onlar adına işler iyi gitmiyor, Kayserispor; Dr. Erol Bedir başkanlığında oluşan yönetim, yeni teknik heyet, yeni futbolcular ve müthiş bir ikinci yarı performansı ile küme düşme potasından hızla yukarı çıkıyordu. Taraftar, yönetim ve takımıyla kenetleniyor, Kayserispor artık hem şehrimizde hem de Türkiye'de, idari ve sportif başarılarıyla konuşuluyordu. Kendi mutlulukları için Kayserispor'un mahvolmasını isteyenler için ise durum kabul edilemezdi.2016-17 devre arasında başta onursal başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik'in gayretleriyle bazı sponsorluklar temin edilmiş, devre arasındaki ekonomik çıkmazda başkan Erol Bedir ve yeni yönetime destek olunmuştu.

Böylece gerek kulüp başkanının kaynakları gerekse bu destekler 2016-17 sezonu devre arasında Kayserispor'un hamle yapmasını sağlamıştı. Bu desteklerin kesilmesini sağlamak Kayserispor'un başarılı olmasını istemeyenler için en öncelikli konuydu. Öyle yaptılar. Lobilerini, medyalarını kullanarak son iki sezon boyunca şehir yöneticilerinin Kayserispor'a gerekli desteği vermelerini engellediler. Akla hayale gelmeyecek çabalarla, takıma destek olan sponsorları bile (İstikbal mobilya vs ) "Niye yardım yapıyorsunuz ?" diye eleştirdiler.



Ellerinden gelse taraftarları bile maçlara göndermeyecek, belediyeleri, resmi kurumları kendi hedefleri doğrultusunda yönlendireceklerdi.

Şunu unuttular; Herkesin bir hesabı varsa Allah (cc)'ın da bir hesabı vardır.

Onlar kötülük istedikçe, başkan. Yönetim, taraftar ve takım kenetlendi. Tam düştüler, artık bittiler dedikleri esnada Kayserispor ruhu yeniden canlandı.

Kötü niyetlerini saklamak suretiyle hata olarak lanse edip, eleştirmeye çalıştıkları konuların tamamında ters köşe oldular. Transferleri beğenmediler, ilerleyen zamanlarda oyuncuların performanslarıyla konuşamaz oldular. Sakatlık ve cezalar nedeniyle sportif açıdan sıkıntılı olduğumuz dönemlerde tam üzerimize çullanmaya hazırlanırken son 9 maçta aldığımız 19 puanla sus-pus oldular. Eski dönemlerden gelen ve yeni yönetimle hiç ilgisi olmayan yaklaşık 100 (TFF, FİFA, UEFA) dosyası ve 150 milyon TL'lik borç yükü altında ezilirler dediler, 90'ın üzerinde dosya temizlenip, temizlenecek 3-4 dosya kalınca şaşırdılar. Eskilerden gelen transfer yasaklarının, devre arasına denk getirilmesini eleştirdiler, ancak şu an o konuda da sessiz haldeler. Büyük taraftarı takımın arkasından çekme çabaları ise tam bir fiyasko oldu. Onlar konuştukça taraftar takımına sahip çıktı.

Ancak bir şeyi başardılar. Şehir yöneticilerinin ve iş adamlarımızın takımına, şehrin en önemli markasına tam olarak destek olmalarına mani oldular. En azından şevklerini kırdılar.



Ülkemizdeki ekonomik sıkıntıların da etkisiyle son iki sezondur takımın tüm ekonomik yükü kulüp başkanı, yönetim ve İstikbal mobilya tarafından omuzlanırken şeker fabrikası ve Bekaş gibi sponsorlarımızın da katkısı oldu. Kayseri ve benzer illerin kendi belediyeleri ve kamudan aldıkları destekler kıyaslandığında gerçekten son sırada olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii bu tespiti yaparken kimseyi eleştirmek veya şikâyet etmek amacını gütmüyoruz. Herkesin idari anlayışı, öncelikleri, bu tip konulara gösterdiği hassasiyet farklı olabilir.

Başka bir şehrin süper ligdeki takımının önemi o şehrin yöneticileri açısından bizden daha ön planda olabilir. Bu bir bakış açısıdır. Yoksa bu devre arasında bize benzer şehir takımlarının transfer tahtalarını açma ve transferler yapma adına harcadıkları milyonlarca doları o şehirler bulurken, Kayserisporumuz transfer için tek kuruş harcamazken (yasak vardı) genel giderler için bile küçük istisnalar haricinde bir kaynak oluşturamamasını izah edemeyiz.



Bütün bunlara rağmen, Görevi aldığımızdan, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de başkan ve yönetim olarak her türlü zorluğun altından kalkmaya ve içinde yaşamaktan sonsuz mutluluk duyduğumuz Kayseri adını taşıyan takımımızı en iyi yerlere taşımaya kararlıyız. Bu konuda en büyük dayanağımız ise büyük taraftarımız ve değerli hemşerilerimizdir.

Bu itibarla, Dünü unutma, bugüne sahip çık, yarın için; Kenetlen Kayseri! 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da kendi evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçında tribünlerde boş yer kalmasın. 9 maçlık yenilmezlik serimizi devam ettirip, alacağımız 3 puanla yeni hedeflere hep birlikte yelken açalım. Geçmişte yaptıklarımızı hatırlayalım; ancak oraya takılı kalmadan, rehavete kapılmadan lig yeni başlıyor gibi galibiyete odaklanalım" diye konuştu.