Beşiktaş’ı yeneceğiz – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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’ı yeneceğiz

Beşiktaş’ı yeneceğiz

Ligde 9 maçtır bileği bükülmeyen ’un Hollandalı Chery, “’ı yeneceğiz. Daha önce F.Bahçe’yi 2 kere yendik” diye iddialı konuştu.

Devre arasında transfer yasağı bulunmasına rağmen 'la çıkışa geçen ve ligde 9 maçtır bileği bükülmeyen , evindeki maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Hollandalı Tjarron Chery, güçlü rakipleriyle evlerinde karşılaşacakları için şanslı olduklarının altını çizerek, "Beşiktaş'ı yeneceğiz. Daha önce F.Bahçe'yi 2 kere yendik. Evimizdeki son maçta 'yi yendik. Beşiktaş maçını evimizde oynayacağımız için de oldukça şanslıyız. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Bu, takım için mükemmel olur" dedi. Sezon sonundaki gol hedefiyle ilgili olarak Chery, "7 golüm var. Normalde bir gol hedefim yok ama sezon sonu 10 golden fazla atmış olmayı isterim" yorumunu yaptı.
  1. 28.2.2019
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