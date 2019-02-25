Kayserispor mağlubiyeti unuttu
25 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Kayserispor mağlubiyeti unuttu

Kayserispor mağlubiyeti unuttu

Kayserispor mağlubiyeti unuttu

, yenilmezlik hafta sayısını 9'a yükseltirken ile birlikte 2 önemli hocanın rekorunu da kırmış oldu.


Süper lig'in ilk 14 haftasında oldukça sıkıntılı bir süreç yaşayan ancak 'ın göreve gelmesinden sonra üst üste maçlar kazanan , son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi.
Sarı kırmızılılar, 2010-2011 ve 2017-2018 sezonundaki 8 haftalık yenilmezlik serisinin de üzerine çıktı. Karaman görevde iken 5 galibiyet 4 beraberlik alan İstikbal Mobilya Kayserispor, rakip filelere 11 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. İstikbal Mobilya Kayserispor'un yenilgi yüzü görmediği 9 maç ve sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Kayserispor 0-3
Kayserispor-Akhisarspor 1-0
B.B.Erzurum-Kayserispor 1-1
Antalyaspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Bursaspor 1-1
Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
Kayserispor-Göztepe 2-1
Konyaspor-Kayserispor 0-1

2010-2011 sezonunu 6. sırada tamamlayan yönetimindeki Sarı kırmızılı takım, 6. hafta ile 14. hafta arasında oynadığı 8 maçta mağlup olmamıştı. İstikbal Mobilya Kayserispor, 8 haftada 5 galibiyet 3 beraberlik almıştı.
Marius Sumudica yönetimindeki Sarı Kırmızılı takım, 2017-2018 sezonunda ise 9.hafta ile 16. hafta arasında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik almıştı.
  1. 25.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor mağlubiyeti unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN