Kayserispor mağlubiyeti unuttu
İstikbal Mobilya Kayserispor, yenilmezlik hafta sayısını 9'a yükseltirken Hikmet Karaman ile birlikte 2 önemli hocanın rekorunu da kırmış oldu.
Spor Toto Süper lig'in ilk 14 haftasında oldukça sıkıntılı bir süreç yaşayan ancak Hikmet Karaman'ın göreve gelmesinden sonra üst üste maçlar kazanan İstikbal Mobilya Kayserispor, son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi.
Sarı kırmızılılar, 2010-2011 ve 2017-2018 sezonundaki 8 haftalık yenilmezlik serisinin de üzerine çıktı. Karaman görevde iken 5 galibiyet 4 beraberlik alan İstikbal Mobilya Kayserispor, rakip filelere 11 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. İstikbal Mobilya Kayserispor'un yenilgi yüzü görmediği 9 maç ve sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-Kayserispor 0-3
Kayserispor-Akhisarspor 1-0
B.B.Erzurum-Kayserispor 1-1
Antalyaspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Bursaspor 1-1
Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
Kayserispor-Göztepe 2-1
Konyaspor-Kayserispor 0-1
2010-2011 sezonunu 6. sırada tamamlayan Şota Arveladze yönetimindeki Sarı kırmızılı takım, 6. hafta ile 14. hafta arasında oynadığı 8 maçta mağlup olmamıştı. İstikbal Mobilya Kayserispor, 8 haftada 5 galibiyet 3 beraberlik almıştı.
Marius Sumudica yönetimindeki Sarı Kırmızılı takım, 2017-2018 sezonunda ise 9.hafta ile 16. hafta arasında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik almıştı.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Kayserispor mağlubiyeti unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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