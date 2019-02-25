Kayseri şov yaptı

Süper Lig'de Kayserispor kasırgası dinmiyor. Sarı-kırmızılılar, transfer yasağı olmasına rağmen Hikmet Karaman'la çıkışa geçti ve Konyaspor'u da devirip yenilmezlik serisini 9'a yükseltti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Deniz Türüç, Şamil'in ortasında ağları havalandırdı ve takımına üst üste 3. zaferini getiren isim oldu. Yeşil-beyazlılar ise ligde 7 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.



GALİBİYETİ HAK ETTİK

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın son 10 dakikası hariç iyi oynayan taraf olduklarını söyledi. Konyaspor'da Aykut Kocaman ise maçın hakemine tepki gösterdi.