Kayseri şov yaptı – Fotomaç – 25 Şubat 2019
25 Şubat 2019, Pazartesi
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şov yaptı

Kayseri şov yaptı

’yı da yenen yenilmezlik serisini 9’a çıkardı. Konya ise, 7 maç sonra kaybetti.

'de kasırgası dinmiyor. Sarı-kırmızılılar, transfer yasağı olmasına rağmen 'la çıkışa geçti ve 'u da devirip yenilmezlik serisini 9'a yükseltti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Deniz Türüç, Şamil'in ortasında ağları havalandırdı ve takımına üst üste 3. zaferini getiren isim oldu. Yeşil-beyazlılar ise ligde 7 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.

GALİBİYETİ HAK ETTİK
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın son 10 dakikası hariç iyi oynayan taraf olduklarını söyledi. Konyaspor'da ise maçın hakemine tepki gösterdi.

  1. 25.2.2019
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