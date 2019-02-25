Kayseri şov yaptı
Konya’yı da yenen Kayserispor yenilmezlik serisini 9’a çıkardı. Konya ise, 7 maç sonra kaybetti.
Süper Lig'de Kayserispor kasırgası dinmiyor. Sarı-kırmızılılar, transfer yasağı olmasına rağmen Hikmet Karaman'la çıkışa geçti ve Konyaspor'u da devirip yenilmezlik serisini 9'a yükseltti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Deniz Türüç, Şamil'in ortasında ağları havalandırdı ve takımına üst üste 3. zaferini getiren isim oldu. Yeşil-beyazlılar ise ligde 7 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.
GALİBİYETİ HAK ETTİK
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın son 10 dakikası hariç iyi oynayan taraf olduklarını söyledi. Konyaspor'da Aykut Kocaman ise maçın hakemine tepki gösterdi.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Kayseri şov yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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