Kayserispor'da Artem Kravets çimleri dövdü
18 Şubat 2019, Pazartesi
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'da çimleri dövdü

Kayserispor'da Artem Kravets çimleri dövdü

'un başarılı futbolcusu , karşısında gol bulamayınca hırsından çimleri dövdü.

Fenerbahçe maçında İstikbal Mobilya 'a 3 puanı getiren golü atan ve maçın adamı seçilen , Kadir Has Stadyumunda oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maçın 52. dakikasında Atila'nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Kravets'in sert vuruşu yan ağlarda kaldı.

Maçın 64. dakikasında yerini Hasan Hüseyin'e bırakan Kravets, özellikle ikinci yarıda defansını oldukça zorladı. Çektiği şutlar defansa çarparak dönen Kravets hırsından sahanın çimlerini dövdü.

Kenara alınan başarılı forveti Teknik Direktör teselli etti.

  1. 18.2.2019 09:47
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