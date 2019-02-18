Kayserispor'da Artem Kravets çimleri dövdü
Kayserispor'un başarılı futbolcusu Artem Kravets, Göztepe karşısında gol bulamayınca hırsından çimleri dövdü.
Maçın 64. dakikasında yerini Hasan Hüseyin'e bırakan Kravets, özellikle ikinci yarıda Göztepe defansını oldukça zorladı. Çektiği şutlar defansa çarparak dönen Kravets hırsından sahanın çimlerini dövdü.
Kenara alınan başarılı forveti Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.
- 18.2.2019 09:47
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
-
İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Kayserispor'da Artem Kravets çimleri dövdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.