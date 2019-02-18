Kayseri tutulmuyor – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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tutulmuyor

Kayseri tutulmuyor

Sarı-kırmızılılar, Chery ile öne geçti. 85’te Deniz, kendi ağlarını havalandırdı 88’de Mensah, zaferi getirdi. Karaman’la yenilmezlik serisi 8 maça yükseldi.

yasağı olmasına rağmen Teknik Direktör 'la müthiş çıkış yakalayan , F.Bahçe zaferini galibiyetiyle taçlandırdı. Sarı-kırmızılılar, 14'te Deniz'in ortasını kafayla tamamlayan Hollandalı golcüsü Chery'le ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

CHERY'DEN BİR DE ASİST
İkinci yarıda uzun süre üstünlüğünü koruyan , 84'te Deniz'in ters kafasıyla beraberlik golünü kalesinde gördü. Ancak Göztepe'nin sevinci sadece 4 dakika sürdü. İlk golün sahibi Chery'nin pasında Ganalı kanat oyuncusu Mensah, bu sezonki 3. golünü atarak, takımına hayat verdi: 2-1.

'GOLE SEVİNİRKEN MAĞLUP OLDUK'
Göztepe Kemal Özdeş, deplasman fobilerine dikkat çekti. Özdeş, "Tam rakibimize şok yaşatacakken golü yedik. Gole sevinirken mağlubiyet golünü yedik. Evimizde daha iyi oynuyoruz. Kazanarak tekrar çıkış arayacağız" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ KONYASPOR'
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hem hakemler hem de kendileri için zor bir maç oynadıklarını söyledi. Karaman, "Uzun süre 1-0'ı koruduk. Zor bir maçtı hem hakemler hem de bizim için. Hakemler güzel yönetti. İyi oynadık. Hedefimiz maçı" yorumunda bulundu.

  1. 18.2.2019
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