Kayseri tutulmuyor

Transfer yasağı olmasına rağmen Teknik Direktör Hikmet Karaman'la müthiş çıkış yakalayan Kayserispor, F.Bahçe zaferini Göztepe galibiyetiyle taçlandırdı. Sarı-kırmızılılar, 14'te Deniz'in ortasını kafayla tamamlayan Hollandalı golcüsü Chery'le ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.



CHERY'DEN BİR DE ASİST

İkinci yarıda uzun süre üstünlüğünü koruyan Kayseri, 84'te Deniz'in ters kafasıyla beraberlik golünü kalesinde gördü. Ancak Göztepe'nin sevinci sadece 4 dakika sürdü. İlk golün sahibi Chery'nin pasında Ganalı kanat oyuncusu Mensah, bu sezonki 3. golünü atarak, takımına hayat verdi: 2-1.



'GOLE SEVİNİRKEN MAĞLUP OLDUK'

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, deplasman fobilerine dikkat çekti. Özdeş, "Tam rakibimize şok yaşatacakken golü yedik. Gole sevinirken mağlubiyet golünü yedik. Evimizde daha iyi oynuyoruz. Kazanarak tekrar çıkış arayacağız" ifadelerini kullandı.



'HEDEFİMİZ KONYASPOR'

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hem hakemler hem de kendileri için zor bir maç oynadıklarını söyledi. Karaman, "Uzun süre 1-0'ı koruduk. Zor bir maçtı hem hakemler hem de bizim için. Hakemler güzel yönetti. İyi oynadık. Hedefimiz Konyaspor maçı" yorumunda bulundu.