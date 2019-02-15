Emre Demir imzalı formasını hediye etti
15 Şubat 2019, Cuma
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Emre Demir imzalı formasını hediye etti

Emre Demir imzalı formasını hediye etti

’un 2004 doğumlu genç ve milli futbolcu Emre Demir, İlçe Milli Müdürü ’e imzalı formasını hediye etti.

'un yerli Messi'si olan ve büyük beklentiler olan genç yıldız oyuncu Emre Demir, okuduğu ziyaret etti. Öğretmenleri ve Okul Müdürü ile sohbet eden Emre Demir, 'e 14 numaralı forması imzalayarak hediye etti.

Uğur Okulları yaptığı paylaşımda, " İstikbal Mobilya Kayserispor A Takımı oyuncusu öğrencimiz Emre Demir imzalı formasını İlçe Müdürümüz Yaşar Öztürk'e hediye etti"

  1. 15.2.2019 18:27
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