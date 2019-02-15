Emre Demir imzalı formasını hediye etti
İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu genç ve milli futbolcu Emre Demir, İlçe Milli Müdürü Yaşar Öztürk’e imzalı formasını hediye etti.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un yerli Messi'si olan ve büyük beklentiler olan genç yıldız oyuncu Emre Demir, okuduğu Uğur Okullarını ziyaret etti. Öğretmenleri ve Okul Müdürü ile sohbet eden Emre Demir, Yaşar Öztürk'e 14 numaralı forması imzalayarak hediye etti.
Uğur Okulları yaptığı paylaşımda, " İstikbal Mobilya Kayserispor A Takımı oyuncusu öğrencimiz Emre Demir imzalı formasını İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yaşar Öztürk'e hediye etti"
- 15.2.2019 18:27
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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